У громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані...
АТО скоро закінчиться. Правда, це не означає, що Донбас повернеться Україні, а у...
В ходе пленарного заседания парламента в четверг, 22 июня, депутаты во втором ...
Адміністрація президента Порошенка отримала те, чого прагнула так довго й наполе…
Останніми місяцями преса часто пише про пенсійне забезпечення і пропоновані уряд…
Киев готовится перейти к новому, по определению секретаря СНБО Александра Турчин…
В Україні сьогодні набрав чинності закон №1982-VIII про внесення змін до деяких …
Бюджет країни за перші 5 місяців вже перевиконано за доходами, але «гроші Януков…
Рада готується прийняти нові правила парковки, де передбачила дуже багато "сюрпр…
Президент Петр Порошенко подписал закон "О внесении изменений в Уголовный кодекс…
С каждого въезжающего из РФ на территорию Украины необходимо снимать отпечатки п…
25-06-2017
Как сообщает полиция, на стационарном посту «Шилова балка» (Бериславский район) ...
Урожай на юге Украины пострадал от непогоды, но цены значительно разнятся.
Слідчі поліції спільно з працівниками управління Служби безпеки України, обласно…
Учора, прикордонники Херсонського загону у черговий раз виявили браконьєрів на у…
Недавно прошла презентация рейсов «Ракеты» из Херсона и из Николаева на Кинбурнс…
У сусіда Херсона – в Олешках – розгортається черговий скандал. Там діяльністю мі…
21 червня о 12:26 на пульт зв’язку 17-ї Державної пожежно-рятувальної частини м…
У контрольному пункті «Чонгар» прикордонники продовжують виявляти громадян, що п…
У середу, 21 червня, прикордонники Херсонського загону на узбережжі Ягорлицької …
Первыми к работе приступили аграрии Чаплынского района области, где в течение дн…
25-06-2017
Госпогранслужба на следующей неделе предоставит расчеты по оборудованию для обес...
Министерство инфраструктуры Украины совместно с Министерством внутренних дел нам…
Журналіст Денис Казанський у персональному блозі на Фейсбук поділився деякими по…
Українським водіям пора масово закуповувати відеореєстратори в автомобілі. До та…
Каждый день какие-то страдающие депутаты, жертвы режима, выходят на трибуну в ок…
Національний банк України визначив найкращу монету 2016 року. Про це йдеться на …
Відомий український військовий блогер і політичний експерт Олексій Орестович в F…
Из-за вчерашнего ДТП в Киеве с участием полицейского автомобиля, который гнался …
22 червня День скорботи і вшанування пам’яті жертв війни в Україні.
В Україні в прісноводних водоймах почали з'являтися дельфіни. Ссавців помітили в…
25-06-2017 17 30
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знепритомнів під час святкової молитви у...
Итальянцы вышли на улицы из-за намерений власти ввести ночные запреты на продажу…
ольща накладе на Росію штраф за постачання неякісного газу, який Варшава припини…
Сейм Польщі ухвалив новий законопроект про популяризацію працевлаштування та уст…
Путин в фильме Стоуна пытался пугать американцев силой их собственной армии.
Сейм Польши принял новый законопроект об изменении правил трудоустройства для ин…
Инженеры из Южной Кореи в 2018 году построят первую в мире транспортную систему …
Президент США Дональд Трамп продовжив санкції проти Північної Кореї. Про це УНН …
Китайські водії, які збивають пішоходів, найчастіше повертаються і добивають їх …
США не виключають, що в майбутньому нададуть летальну оборонну зброю Україні. Пр…
Как мы сообщали, сегодня, в Апелляционном суде области, должны были снова решать...
Очередное заседание суда о сносе «дома Костяка» и восстановлении берега в Антоно...
Высший административный суд Украины обязал Коробковский сельсовет (Каховский рай...
Напередодні стало відомо, що футболісти футбольного клубу "Динамо Київ" не отрим...
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Сегодня на конференции профессиональной футбольной лиги Украины было принято реш...
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Специалисты Национального аэрокосмического агентства США - NASA поделились со вс...
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20 червня ведучий вечірніх новин каналу BBC Г'ю Едвардс через технічні неполадки...
Прибуток від туристичної галузі у багатьох розвинених країнах світу становить до...
Визит Петра Порошенко в Вашингтон и его первая встреча с Дональдом Трампом, а та...
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Прикордонники Херсонського загону спільно з представниками фіскальної служби при...
Злочин стався в одному з сіл Новотроїцького району. Опівночі двоє невідомих виби...
Уряд досі не написав стратегії приватизації, метою якої було би створення максим...
Сможет ли пенсионная реформа правительства решить проблемы будущих поколений и е...
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28 июня в 12:00 в ДК “Мелиоратор” состоится показ документального фильма “Паралл...
Фестиваль американського кіно “Незалежність” було започатковано за ініціативою П...
25 июня в Большом Зале Херсонского музыкального училища состоится концерт скрипа...
Виклик про грабіж на проспекті 200-річча Херсона п…
В Израиле женщины считаются военнообязанными и дол…
Как сообщает полиция, на стационарном посту «Шилов…
Глядя на стройных подружек и моделей в журналах, в…
Переселенка Світлана Олєйнікова заснувала у Києві …
Напередодні стало відомо, що футболісти футбольног…
Бундестаг ухвалив рішення скасувати всі вироки 175…
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знепритомн…
28 июня в 12:00 в ДК “Мелиоратор” состоится показ …
Бытует мнение, что любое изобретение связано с кро…
Урожай на юге Украины пострадал от непогоды, но це…
Специалисты Национального аэрокосмического агентст…
Госпогранслужба на следующей неделе предоставит ра…
Українець Олег Іваненко має намір встановити світо…
Министерство инфраструктуры Украины совместно с Ми…
Специалисты предупреждают всех украинцев о том, чт…
Прикордонники Херсонського загону спільно з предст…
У громадян Росії при перетині кордону з Україною в…
У середу, 21 червня, генеральний прокурор Юрій Луц…
23 червня, ввечері, Одесою пройшла потужна буря. Н…
Група депутатів чинить тиск на Міністерство охорон…
Часто нам кажется, что лучший способ сохранить еду…
Большинство таких фотографий получаются раз в жизн…
Громадські організації звертаються до президента У…
Новости Херсона – это то, что мы делаем лучше всех! Главная ценность любой новостной информации – ее свежеть и актуальность. Именно поэтому газета «Вгору» предлагает только самые свежие новости от первоисточников!
Наши журналисты постоянно находятся в поисках актуальных тем и событий для жизни города и области, поэтому, помимо рубрик «новости сегодня», «новости за день» и «новости за час», мы ведем аналитическую колонку «Главные и важные события за неделю».
Ведь читателям не всегда хочется просто следить за последними Херсонскими вестями онлайн, но и проанализировать серьезные аналитические материалы, где проблематика разкрывается более широко и присутствует авторский взгяд на происходящее.
Благодаря разделению статей по категориям, каждый легко может найти те херсонские новости, которые его интересуют. Вся информация разбита на следующие группы:
• Власть • Реформы • Расследования • Криминал • Культура • Здоровье • Спорт
Например, для любителей острых ощущений есть криминальные новости Херсона. Здесь информация с оперативных сводок правоохранительных органов, о раскрытии преступлений, дорожно-транспортные происшествия, незаконные действия людей в погонах и многое другое.
Об отношениях государства и народа, чиновников и простых людей можно узнать из разделов политика и экономика. Здесь размещаются статьи о политической жизни Херсонщины. Освещается работа мэрии, депутатов, городского и областного советов и других органов государственной власти: какие вопросы рассматривались, какие сделаны выводы и приняты решения. Комментируется деятельность различных политических партий и сил. Обсуждаются также события и мероприятия, посвященные работе предприятий города и области, сельскому хозяйству и другим сферам промышленности и экономики.
Сторонникам здорового образа жизни предлагается ознакомиться с новостями спорта и туризма. А можно почитать, что нового происходит в сферах здравоохранения и экологии в соответствующих разделах. Ведь многих интересует, как государство беспокоится о здоровье граждан.
И, конечно же, наш портал не обошел стороной культурную жизнь города. В соответствующем разделе можно ознакомиться с новостями херсонщины в области культуры и искусства, узнать обо всех проходивших или предстоящих мероприятиях, концертах, фестивалях.
Мы поставили цель – оперативно и достоверно освещать постоянным читателям и гостям нашего интернет издания всё, что происходит в Херсоне и херсонской области. Мы хотим, чтобы никто, покидая страницы сайта, не оставался равнодушным к проблемам города и области в политике и экономике, в здравоохранении и образовании, в культуре и экологии. Чтобы мог искренне порадоваться успехам и достижениям херсонцев в социальной сфере, в бизнесе и спорте. И просто, пребывая в курсе событий, мог идти в ногу со временем.
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