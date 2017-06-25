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Туризм Кинбурнскую косу или спасет, или погубит

Недавно прошла презентация рейсов «Ракеты» из Херсона и из Николаева на Кинбурнскую косу.

За ким слідкував мер Олешок

У сусіда Херсона – в Олешках – розгортається черговий скандал. Там діяльністю міського голови Дмитра Воронова зацікавились представники СБУ.

«Я потратил год на изучение крымскотатарских и мусульманских обычаев, без этого не написал бы роман», - победитель «Коронации слова-2017»

Писатель Виктор Михайлов стал первым херсонцем, получившим Гран-при Международного литературного конкурса «Коронация слова».

Лечебные грязи: «как знакомая сказала»

У нас в области есть каскад удивительных в большинстве своем безымянных озер, объединенных одним названием: «Соленые водоемы устья Днепра».

Децентрализация в Каланчаке: тяжелее физически, легче морально

Каланчакскую объединенную территориальную громаду (ОТГ) посещала делегация сельских и поселковых голов, представляющих как районы Херсонщины, где созданы ОТГ, так и те, куда реформа еще не добралась.

Последняя капля для человека Президента: Петра Порошенко обязали отстранить главу Скадовской РГА

На прошлой неделе, 15 июня, Одесский апелляционный административный суд подтвердил законность решения депутатов Скадовского райсовета о недоверии главе местной госадминистрации Виктору Турику.

Влада

У росіян на кордоні відбиратимуть біометричні дані - Турчинов

У громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані...

Мирна війна. Як Порошенко і Турчинов хочуть повертати Донбас

АТО скоро закінчиться. Правда, це не означає, що Донбас повернеться Україні, а у...

Верховная Рада ввела уголовную ответственность за жестокое обращение с животными

В ходе пленарного заседания парламента в четверг, 22 июня, депутаты во втором ...

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СМИ сравнили цены на фрукты в Крыму и Херсоне

Урожай на юге Украины пострадал от непогоды, но цены значительно разнятся.
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Госпогранслужба на следующей неделе предоставит расчеты по оборудованию для…
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Прикордонники Херсонського загону спільно з представниками фіскальної служби…
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У росіян на кордоні відбиратимуть біометричні дані - Турчинов

У громадян Росії при перетині кордону з Україною відбиратимуть біометричні дані.
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Новини Херсонщини

25-06-2017

На Херсонщине задержали водителя который предложил взятку

Как сообщает полиция, на стационарном посту «Шилова балка» (Бериславский район) ...

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Prev Next

Новини України

25-06-2017

Въезд россиян в Украину по биометрическим паспортам: стали известны детали

Госпогранслужба на следующей неделе предоставит расчеты по оборудованию для обес...

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Новини планети

25-06-2017 17 30

Президент знепритомнів під час молитви

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган знепритомнів під час святкової молитви у...

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Розлідування

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Как мы сообщали, сегодня, в Апелляционном суде области, должны были снова решать...

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Очередное заседание суда о сносе «дома Костяка» и восстановлении берега в Антоно...

Три в одном: муж, прокурор, «крыша»

Высший административный суд Украины обязал Коробковский сельсовет (Каховский рай...

ФізкультПриват: Динамо йде в атаку на НБУ

Напередодні стало відомо, що футболісти футбольного клубу "Динамо Київ" не отрим...

За що ГПУ хоче позбавити недоторканості п’ятьох депутатів. ДОКУМЕНТИ

У середу, 21 червня, генеральний прокурор Юрій Луценко підписував і вносив до па...

Кому достанутся Держгеонадра? Гройсман доверил службу руководителям с плохой репутацией

Скандальная история с попытками Премьер-министра Гройсмана назначить новое руков...

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Спорт

Вторая лига: без «Кристалла», но с «Энергией», «Миром» и «Таврией»

Сегодня на конференции профессиональной футбольной лиги Украины было принято реш...

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В Херсонской комплексной детско-юношеской спортивной школе во вторник вечером бы...

Рекорд Херсонщины: семь мячей в одном матче?

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В Украине продают дорогое, но просроченное мороженое

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Специалисты Национального аэрокосмического агентства США - NASA поделились со вс...

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Тренеры гандбольного клуба "Днепрянка" (Херсон) Михаил Милославский и Борис Мило...

Ведучий BBC кілька хвилин мовчав в прямому ефірі(відео)

20 червня ведучий вечірніх новин каналу BBC Г'ю Едвардс через технічні неполадки...

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Молдаван приваблює розвинений гірський туризм у Карпатах

Прибуток від туристичної галузі у багатьох розвинених країнах світу становить до...

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Виклик про грабіж на проспекті 200-річча Херсона патрульні отримали близько опів...

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Прикордонники Херсонського загону спільно з представниками фіскальної служби при...

На Херсонщині поліція затримала підозрюваних у розбої на будинок пенсіонерки

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Новости Херсона: самые свежие, важные, главные и актуальные события за сегодня (неделю, день, час). Аналитика и расследования. Онлайн портал «Вгору»

Новости Херсона – это то, что мы делаем лучше всех! Главная ценность любой новостной информации – ее свежеть и актуальность. Именно поэтому газета «Вгору» предлагает только самые свежие новости от первоисточников!
Наши журналисты постоянно находятся в поисках актуальных тем и событий для жизни города и области, поэтому, помимо рубрик «новости сегодня», «новости за день» и «новости за час», мы ведем аналитическую колонку «Главные и важные события за неделю».
Ведь читателям не всегда хочется просто следить за последними Херсонскими вестями онлайн, но и проанализировать серьезные аналитические материалы, где проблематика разкрывается более широко и присутствует авторский взгяд на происходящее.
Благодаря разделению статей по категориям, каждый легко может найти те херсонские новости, которые его интересуют. Вся информация разбита на следующие группы:
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Например, для любителей острых ощущений есть криминальные новости Херсона. Здесь информация с оперативных сводок правоохранительных органов, о раскрытии преступлений, дорожно-транспортные происшествия, незаконные действия людей в погонах и многое другое.

Об отношениях государства и народа, чиновников и простых людей можно узнать из разделов политика и экономика. Здесь размещаются статьи о политической жизни Херсонщины. Освещается работа мэрии, депутатов, городского и областного советов и других органов государственной власти: какие вопросы рассматривались, какие сделаны выводы и приняты решения. Комментируется деятельность различных политических партий и сил. Обсуждаются также события и мероприятия, посвященные работе предприятий города и области, сельскому хозяйству и другим сферам промышленности и экономики.

Сторонникам здорового образа жизни предлагается ознакомиться с новостями спорта и туризма. А можно почитать, что нового происходит в сферах здравоохранения и экологии в соответствующих разделах. Ведь многих интересует, как государство беспокоится о здоровье граждан.
И, конечно же, наш портал не обошел стороной культурную жизнь города. В соответствующем разделе можно ознакомиться с новостями херсонщины в области культуры и искусства, узнать обо всех проходивших или предстоящих мероприятиях, концертах, фестивалях.
Мы поставили цель – оперативно и достоверно освещать постоянным читателям и гостям нашего интернет издания всё, что происходит в Херсоне и херсонской области. Мы хотим, чтобы никто, покидая страницы сайта, не оставался равнодушным к проблемам города и области в политике и экономике, в здравоохранении и образовании, в культуре и экологии. Чтобы мог искренне порадоваться успехам и достижениям херсонцев в социальной сфере, в бизнесе и спорте. И просто, пребывая в курсе событий, мог идти в ногу со временем.
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